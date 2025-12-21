Le président de la Haute autorité de la communication (HAC), Boubacar Yacine Diallo, a haussé le ton contre ceux qu’il considère comme des acteurs illégitimes du paysage médiatique guinéen, affirmant qu’ils sont venus dans la presse par effraction. Il menace de les exclure du secteur.

Lors d’une rencontre avec des hommes de médias, le président de la HAC a abordé plusieurs questions liées à l’exercice du journalisme en Guinée, notamment les dérives observées dans certains médias.

Parmi les préoccupations soulevées figure, selon lui, l’infiltration de la corporation par des personnes dont l’objectif principal serait l’enrichissement personnel. À ce sujet, Boubacar Yacine Diallo reste catholique. « On a créé des émissions interactives mais ceux qui appellent là-bas ne sont pas des journalistes. Parfois ils parlent mieux les langues que vous. Mais ils ne sont pas journalistes donc faites la différence. Dites à vos patrons qu’un auditeur célèbre qui appelle dans votre émission ne peut pas vous remplacer », a-t-il précisé.

Le président de la HAC a également pointé du doigt certaines pratiques qu’il juge contraires à l’éthique journalistique. « Certains d’entre eux viennent pour chercher de l’argent. Ils vont dans les plages et ils rentrent dans les conflits de terrain. C’est pour ça que 90% de vos émissions sont sur les conflits domaniaux parce que c’est là-bas où il y a de l’argent », a-t-il ajouté, réaffirmant la volonté de l’institution de mettre fin à ce qu’il qualifie de dérives dans le paysage médiatique guinéen.

Insistant sur la fermeté de la HAC, il a prévenu : « Nous, on a promis de dégager de la presse tous ceux qui sont venus par effraction. Et on va les dégager. On va les dégager. Qu’ils le veuille ou pas », soulignant la nécessité, selon lui, pour la Guinée de disposer d’« une presse normale ».

Pour atteindre cet objectif, Boubacar Yacine Diallo appelle à une implication accrue des patrons de presse. « Et pour ce faire, les patrons doivent être contraints de ne recruter que des journalistes. C’est une obligation », a-t-il martelé.

Enfin, le président de la HAC a déploré la persistance des conflits dans certaines émissions interactives, notamment en langues nationales. « Il y a trop de confusion dans les émissions en langue nationale. Vous prenez quelqu’un à l’origine qui vient faire des prêches, après il devient chroniqueur de conflits normaux », a-t-il regretté.