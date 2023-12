Selon nos confrères de guineenews.org, la Société nationale des pétroles (SONAP) a tenu, dans la soirée du lundi 18 décembre 2023, une réunion de crise présidée par le ministre Secrétaire général à la Présidence. Avec les acteurs du secteur, il était question d’évaluer les pertes et le reste suite à l’explosion du dépôt d’hydrocarbures de Kaloum et trouver des solutions concrètes.

S’agissant des pertes, le Directeur général de la Société nationale de pétrole (SONAP) a fait état de : 29 000 m3 d’essence, 60 000 m3 en gasoil, et 3 500 m3 en jet ; 13 bacs sont hors service.

La partie du dépôt qui n’a pas été touchée, contient 5 bacs opérationnels et des capacités de stockage conséquentes.

Les solutions

De façon immédiate, il est prévu de réquisitionner les stocks des compagnies pétrolières disponibles à Coronthie de 4 000 tonnes, dont 3 000 tonnes ; la réception urgente de 5 citernes en provenance de la CBG et l’accord de dérogations pour faciliter l’approvisionnement de 33 000 tonnes de HFO (hydrofluoroléfine) pour l’Électricité de Guinée (EDG).

Il est envisagé aussi d’approvisionner le pays en essence, gasoil, et en jet via les pays voisins (le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone). Les négociations seront bientôt ouvertes à cet effet. Et la mise en place de structures de stockage mobiles pour assurer une continuité.

Concernant le Jet, seulement 1000 m3 étaient disponibles soit pour une semaine de consommation selon nos confrères qui soulignent que : « Des actions draconiennes, telles que l’émission d’un NOTAM pour signaler l’indisponibilité du Jet dans l’aéroport de Conakry pendant 21 jours, ont été envisagées pour gérer cette crise. »