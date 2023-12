La maison centrale de Conakry, la plus grande prison du pays, n’a pas été épargnée du drame de l’explosion du dépôt de carburant de Kaloum qui a provoqué la mort de 18 personnes et plus de 200 blessés ainsi que des dégâts matériels importants. Une trentaine de détenus ont été touchés. C’est le cas des anciens ministres Dr Mohamed Diané, l’ex ministre de la défense nationale et Dr Ibrahima Kourouma, ex ministre de l’habitat qui partagent la même cellule.

Dans ce centre pénitencier où sont détenus les prévenus dans les délits économiques et atrocités du 28 septembre 2009, au moins 33 personnes ont été blessées suite à l’explosion survenue dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Mais dans ce drame, l’ancien ministre de la défense nationale, Dr Diane malade, a été sauvé de justesse selon son avocat, Me Clédor Ly que nous avons contacté. Pour lui tout ce qui arriverait à son client, le procureur Aly Touré en sera tenu responsable.

« Nous tenons le procureur de la CRIEF responsable de ce qui pourrait leur arrive dans la mesure où leur vie est mise en danger. Il est en danger ainsi que tous les autres détenus. Ils ne peuvent pas évacuer les habitants des environs et laisser les détenus dans des conditions d’insécurité et qui les exposent à une fumée toxique », regrette l’avocat.

Il promet d’essayer à exhorter le procureur de la Cour de répression des infraction économiques et financières (CRIEF) pour, soit de mettre en liberté son client, soit exécuté la décision de la CEDEAO ainsi que la chambre de contrôle de l’instruction ou de le mettre à leur disposition pour la garantie de le présenter à chaque audience.

« Mohamed Diane c’est quelqu’un qui est malade. Donc, la justice l’avait autorisé à aller prendre des soins. Il est clair qu’ils sont informés de sa maladie. Donc cette fumée noire qui est toxique est de nature à nuire à sa santé immédiatement ou durablement. C’est au procureur de la CRIEF de prendre des mesures », a conclu Maître Ciré Clédor Ly.