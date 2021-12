Après Sékouba Konaté, l’ancien président de la transition de 2008 aussi se prépare à fouler le sol guinéen. Moussa Dadis Camara est attendu demain mercredi 22 décembre à Conakry après 11 ans passés en l’exil, au Burkina Faso. Le président de l’ex-CNDD sera accueilli à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, a-t-on appris.

Le comité d’organisation du mouvement pour son accueil composé de ses parents, amis et sympathisants mis en place à cet effet s’active sur le terrain pour réserver une réception chaleureuse au capitaine Dadis, comme le démontre un constat fait ce mardi 21 décembre 2021, à son domicile privé situé à Lambanyi dans la commune de Ratoma.

«Depuis plusieurs jours, il y a plusieurs personnes qui sont mobilisées pour l’accueillir. Mais comme nous sommes dans une crise sanitaire, les regroupements sont interdits à l’aéroport. Nous nous allons l’attendre à la maison. Vous avez vu me domicile est prêt à recevoir son excellence monsieur le président, la cour est propre. C’est ici que les parents et les amis viendront le saluer. Beaucoup de personnes seront là, il y aura aussi des artistes qui seront là pour l’animation», a expliqué Simon Pierre Camara, membre de la commission d’organisation.

Contrairement au général à la retraite Sékouba Konaté qui est rentré le week-end dernier, par voie terrestre via Kourémalé, Moussa Dadis Camara lui, rentre par voie aérienne.

L’avion transportant l’homme qui a dirigé la transition après la mort de Lansana Conté, atterrira à 12 heures 45 minutes sur le tarmac de l’aéroport de Conakry, selon un communiqué du gouvernement guinéen.