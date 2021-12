Le président de la Transition, Colonel Mamadi DOUMBOUYA, a reçu ce mardi 21 décembre 2021, au palais Roi Mohamed V, le comité de soutien au Sily national de Guinée. Le chef de l’État a promis son soutien à l’équipe nationale guinéenne.

Dans sa prise de parole à l’occasion de cette rencontre, Fatou BALDÉ YANSANÉ, présidente dudit comité, a déclaré que le comité dont il est question «est un comité inclusif». Son but est d’amener tous les Guinéens à mettre la main dans la poche pour accompagner l’équipe nationale guinéenne.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa DIALLO, a rappelé que ça fait beaucoup d’années que le Sily national «déçoit» ses supporters. Mais cette année, rassure le ministre Béa DIALLO, «on est dans une dynamique positive.» Il dit espérer que les Guinéens vont pouvoir transmettre cette dynamique à l’équipe pour, martèle-t-il, qu’elle « aille chercher ce que nous attendions depuis longtemps. »

Le colonel Mamadi DOUMBOUYA a, quant à lui, fait savoir que le sport en général constitue le vecteur «de paix et de partage. Le football encore plus.» Pour cette CAN 2022, le chef de l’État rassure que le Sily national peut compter «sur nos soutiens et celui de l’ensemble du peuple de Guinée pour que la coupe d’Afrique puisse atterrir à Conakry.»