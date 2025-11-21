La rencontre de la 5ᵉ journée de Ligue 1 entre le Milo FC et le Wakriya AC, disputée ce jeudi 20 novembre 2025 au stade M’Balou Mady Diakité de Kankan, a été marquée par de graves incidents. À l’issue du match, ponctué par l’égalisation tardive du Wakriya (1-1), plusieurs joueurs et membres du staff du club de Boké ont été injuriés, agressés et blessés par des supporters locaux.

Vingt-quatre heures après ces violences, la Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP) a réagi dans un communiqué publié ce vendredi 21 novembre, exprimant d’abord sa solidarité envers le Wakriya AC. « La Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP) a constaté avec regret qu’à l’occasion de la rencontre Milo FC vs Wakriya AC, certains joueurs du Wakriya AC ont été blessés suite à des actes regrettables survenus après le match. Elle exprime toute sa compassion aux joueurs touchés et leur souhaite un prompt et complet rétablissement. »

L’instance dirigeante du football professionnel guinéen a ensuite fermement condamné les actes de violence, rappelant qu’ils sont contraires à l’esprit sportif. « La Ligue condamne avec la plus grande fermeté ces comportements contraires à l’esprit du football et aux valeurs du fair-play. De tels actes n’ont pas leur place dans nos stades et portent gravement atteinte à l’intégrité physique des acteurs ainsi qu’à l’image du football guinéen. »

La LGFP annonce également l’ouverture immédiate d’une procédure pour faire la lumière sur les faits et sanctionner les responsables. « Conformément aux règlements en vigueur, une enquête est immédiatement ouverte afin d’identifier les responsables, situer les faits et appliquer sans délai les sanctions disciplinaires appropriées. »

Enfin, la Ligue a réaffirmé son engagement pour la sécurité dans les stades et le respect des règles des compétitions nationales. « La LGFP rappelle son attachement indéfectible à la sécurité des joueurs, au respect strict des règles qui encadrent nos compétitions et à la préservation d’un environnement sportif sain, sécurisé et exemplaire. »