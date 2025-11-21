Dans le cadre de l’évaluation finale des départements ministériels, le ministère du Budget a été auditionné ce jeudi 20 novembre 2025 par une équipe de la Primature. Comme ses prédécesseurs, il a passé en revue l’ensemble des activités réalisées au cours de l’année.

À sa sortie de salle, Thierno Amadou Bah, secrétaire général du ministère du Budget, est revenu sur l’essentiel de l’exercice. « En peu de mots, on peut dire que ça a été un exercice très enrichissant. C’est un rendez-vous du donner et du recevoir, inscrit dans la logique de la culture de performance impulsée par le gouvernement. Il faut rappeler que des lettres de mission ont été assignées à chaque ministre et qu’une évaluation à mi-parcours est prévue pour s’assurer de la mise en œuvre des objectifs fixés à chaque département. Comme vous le savez, le ministère du Budget est chargé de la mobilisation des ressources et du suivi de l’exécution de la dépense. Nous avons donc une mission stratégique confiée par le Premier ministre. L’objectif aujourd’hui était de faire une rétrospective : qu’a-t-on accompli en matière de mobilisation des ressources ? Qu’a-t-on réalisé en termes d’exécution de la dépense publique ? Et quelles sont les perspectives ? Voilà globalement l’exercice du jour. »

Selon lui, cette évaluation permettra au ministère d’aller « encore plus loin dans la performance ». Il souligne que les réformes engagées visent une mobilisation accrue et sécurisée des ressources, ainsi qu’une exécution plus rapide et mieux qualifiée des dépenses au sein des différents ministères. « C’est dans ce cadre que la digitalisation constitue une mesure phare. Que ce soit à la Direction générale des douanes, à la Direction générale des impôts ou à l’unité de politique fiscale du Bureau de stratégie et de développement, les réformes avancent très bien et participent à une meilleure mobilisation des ressources », affirme-t-il.

Thierno Amadou Bah rappelle également que les résultats enregistrés sont « très satisfaisants ». « À date, nous sommes à 98 % des objectifs fixés par la loi de finances en matière de mobilisation des recettes, et à 85 % en termes de réalisation des activités. Nous sommes confiants que les 15 % restants seront atteints d’ici la fin de l’année. Nous n’allons pas relâcher. Maximiser la mobilisation des ressources et qualifier la dépense publique demeurent nos objectifs majeurs, à travers des réformes structurelles, la digitalisation, le renforcement des capacités du personnel et l’équipement de nos structures. »

Selon lui, environ 30 000 milliards de francs guinéens ont déjà été mobilisés. « Les impôts ont atteint 91 % de mobilisation et dépassé leur objectif annuel depuis fin octobre. Les douanes, elles, sont à 114 %. Les performances sont énormes et les efforts se poursuivent. »

Il souligne enfin l’impact direct de cette mobilisation sur la vie nationale : « Tout le monde est témoin des réalisations gigantesques en Guinée : infrastructures routières, structures sanitaires, établissements scolaires, énergie, etc. Ce sont les ressources propres de l’État, les impôts que nous mobilisons. La Guinée ne bénéficie d’aucun appui budgétaire depuis trois ans. C’est avec ces ressources que nous avons réalisé le recensement général de la population, indemnisé les victimes des événements du 28 septembre 2009, organisé le référendum sur la nouvelle Constitution et que nous organiserons les prochaines élections présidentielles. Le taux de change est resté stable, l’inflation est désormais à un chiffre. Tout cela est rendu possible grâce à une forte mobilisation des recettes. »