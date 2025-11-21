La rencontre de la 5ᵉ journée de Ligue 1 entre le Milo FC et le Wakriya AC, disputée jeudi 20 novembre 2025 au stade M’Balou Mady Diakité de Kankan, a été marquée par de graves incidents. Après l’égalisation arrachée en fin de match par le Wakriya (1-1), plusieurs joueurs et membres du staff du club de Boké ont été pris pour cible par des supporters locaux, subissant insultes, agressions et blessures.

Face à ces violences, le ministre des Sports, Kéamou Bogola Haba, a adopté un ton ferme. Dans un message publié sur son profil Facebook, il a dénoncé « avec la dernière énergie » les actes survenus lors de la rencontre. « Nous condamnons avec la dernière énergie les incidents qui ont eu lieu au stade M’Balou Mady Diakité de Kankan, lors du match de la 5ᵉ journée du championnat national, entre le Milo FC et le Wakriya AC. Nous appelons la Fédération Guinéenne de Football et la Ligue Guinéenne de Football Professionnel à identifier et sanctionner les auteurs de ces actes qui ne valorisent ni le sport guinéen, ni l’image de notre pays », a-t-il écrit.

À l’instar du ministre Bogola Haba, la Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP) a, dans un communiqué officiel publié vendredi 21 novembre 2025, condamné ces agissements et annoncé l’ouverture immédiate d’une enquête pour situer les responsabilités et appliquer les sanctions disciplinaires prévues.