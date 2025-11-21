À l’occasion de l’inauguration de la CMIS n°22, ce mercredi 19 février 2025, le Premier ministre Bah Oury a réaffirmé la volonté du gouvernement de renforcer la sécurité sur l’ensemble du territoire national. Face à la montée des menaces dans plusieurs pays de la sous-région, il a insisté sur la nécessité pour la Guinée d’adopter une stratégie d’anticipation et de modernisation.

“L’année prochaine, nous allons passer à une autre étape en ce qui concerne la modernisation effective des services de police. Avec les révolutions technologiques, nous pouvons faire mieux et nous allons le faire pour assurer la sécurité sur l’ensemble de notre territoire national”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également évoqué les risques grandissants auxquels font face les États voisins, “particulièrement débordés, par le fait que pendant très longtemps, la sécurité publique n’avait pas été prise avec sérieux et constance”.

“La Guinée ne peut pas se permettre de ne pas anticiper et grâce à la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya”, a-t-il ajouté, réaffirmant l’engagement des autorités à doter les forces de sécurité de moyens adaptés.

Bah Oury a par ailleurs salué les efforts engagés pour renforcer les capacités opérationnelles de la police. “Nous sommes, de ce point de vue, satisfaits de constater que nous allons progressivement faire des dotations qui permettent aux services chargés de la sécurité de pouvoir assurer leur mission sans pour autant qu’ils puissent perdre des coûts. Prévention et aussi protection des citoyens.”

Évoquant les défis régionaux — croissance démographique et évolution des risques — il a rappelé que “dans le contexte de notre région, […] moderniser la police, c’est préparer le pays, l’État, à assurer un de ses rôles majeurs, la sécurité publique”.

Le chef du gouvernement s’est enfin félicité de la mise en place progressive des nouvelles infrastructures de sécurité. “Le travail continue. Les infrastructures sont là, nous allons continuer à les inaugurer”, a-t-il conclu.