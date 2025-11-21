Après les révélations du Conseil national de la transition (CNT) concernant l’absence de scanner et la vétusté des infrastructures du Centre hospitalier universitaire (CHU) Ignace Deen, le Premier ministre Bah Oury a apporté des précisions lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi 21 novembre 2025 à la Primature.

Interrogé sur la situation, le chef du gouvernement a justifié l’absence d’équipements modernes par le projet de réhabilitation globale du CHU. « Ignace Deen sans scanner… Vous savez, l’objectif principal concernant cet hôpital, c’est sa transformation, sa reconstruction. On ne peut pas investir dans un matériel coûteux pour un établissement qui doit être entièrement rénové », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également rappelé que d’autres structures sanitaires du pays sont déjà dotées d’appareils d’imagerie médicale. « D’autres hôpitaux disposent de scanners. Les nouveaux centres construits, notamment à Kankan et dans plusieurs régions, en sont équipés. La situation d’Ignace Deen est particulière car elle s’inscrit dans un processus de restructuration mené par le ministère de la Santé. »

Selon Bah Oury, la modernisation du CHU Ignace Deen demeure l’une des priorités du gouvernement, mais elle nécessite une planification rigoureuse avant tout investissement majeur en équipements médicaux.