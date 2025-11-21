Le Premier ministre Bah Oury s’est exprimé ce vendredi 21 novembre sur le processus d’évaluation finale des départements ministériels, officiellement lancé la veille. Cette opération, qui se poursuit jusqu’au 25 novembre, suscite de nombreuses interrogations, notamment sur la possible publication des résultats, contrairement aux évaluations précédentes dont les conclusions n’avaient pas été rendues publiques.

Interrogé à ce sujet, le chef du gouvernement a rappelé que cette décision ne relève pas de sa compétence. « Les résultats seront transmis au président de la République qui jugera de l’issue de ce qu’il pourrait en faire. Est-ce qu’ils seront publiés ou pas », at-il déclaré.

Il a toutefois assuré que les cadres concernés seront informés de leurs performances. « Mais ce qui est le plus important, les principaux intéressés, c’est-à-dire les administrateurs qui travaillent avec les ministres, seront au courant des résultats de leur performance et des points d’amélioration qu’ils devront inscrire dans leur agenda », a-t-il ajouté.

Revenant sur les objectifs de cette démarche, Bah Oury a souligné qu’elle visait avant tout à apprécier l’efficacité globale de chaque département. « Donc dans ce processus d’évaluation, c’est le ministère qui répond avec des éléments de réponses et qui est globalement jugé », at-il expliqué, insistant sur le fait que « c’est le ministère dans sa globalité qui doit faire le travail pour permettre au ministre qui en est le premier responsable de faire des résultats ».

Abordant les échéances politiques à venir, le Premier ministre a précisé que l’essentiel demeure la disponibilité des ministres à assumer pleinement leurs missions. « Première action, continuité du service public et nous allons veiller à ce que l’État guinéen, quel que soit l’effervescence qui pourrait s’emparer de nos compatriotes par rapport au processus électoral, le service public doit continuer », a-t-il conclu.