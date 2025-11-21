Le Conseil national de la Transition (CNT) a rendu publiques ses conclusions sur la récente crise de liquidité qui a perturbé le système bancaire guinéen. Dans son rapport d’examen du Projet de Loi de Finances Rectificative 2025, la Commission du Plan, des Affaires financières et du Contrôle budgétaire salue les efforts de la Banque Centrale, tout en formulant une série de recommandations destinées à éviter la récurrence de telles tensions.

Selon les conseillers nationaux, les mesures prises par l’administration monétaire ont permis d’atténuer les effets de cette crise conjoncturelle et de rétablir progressivement la disponibilité du cash dans les établissements bancaires. Mais pour renforcer durablement la stabilité du secteur, le CNT appelle à une réforme en profondeur.

Au cœur des propositions figure la nécessité de “réduire la dépendance au numéraire”. Le CNT préconise notamment l’application stricte des instructions visant à privilégier les paiements scripturaux – virements, chèques – ainsi que l’accélération de la digitalisation des transactions. L’élargissement de l’acceptation des moyens de paiement électroniques dans les administrations publiques et l’interopérabilité des services mobile money sont également recommandés.

Le rapport insiste par ailleurs sur l’importance d’anticiper la demande en liquidités. Le CNT suggère “une commande plus précoce de nouveaux billets, l’intensification des négociations avec les imprimeurs pour réduire les délais de production, ainsi qu’un renforcement des mesures de sécurité encadrant l’émission et le transport des billets.”

Sur le plan institutionnel, les conseillers proposent la création d’un mécanisme permanent de surveillance de la liquidité bancaire, permettant à la Banque Centrale de détecter rapidement les tensions et d’intervenir en amont. Ils recommandent également la tenue de concertations régulières entre la Banque Centrale et les banques commerciales, dédiées exclusivement à l’analyse des risques de liquidité.

Le CNT appelle enfin à moderniser les outils de gestion de trésorerie, à renforcer la transparence du secteur, et à favoriser la bancarisation dans les zones rurales, afin de désengorger les agences urbaines et prévenir les pressions soudaines sur les billets.

Pour les conseillers, la mise en œuvre de ces recommandations est essentielle pour garantir la résilience du système financier national et restaurer durablement la confiance du public.