Le président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya, a procédé, ce jeudi 21 novembre 2024, au rappel de deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Ce sont :

Madame Aissatou Doucouré, ambassadrice de Guinée auprès des pays de l’Union Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) et du Gouvernement de l’Union Européenne.

Paul Goa Zoumanigui, ambassadeur représentant permanent de la République de Guinée auprès des Nations Unies à New York.

Le décret présidentiel annonçant ces rappels ne précise pas les raisons de cette décision.