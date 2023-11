Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a démenti les actes de pillage dont sont accusés les forces de sécurité déployées au marché de Madina, hier lundi 20 novembre 2023, dans le cadre de la lutte contre la vente illicite des produits pharmaceutiques.

Le procureur Aly Touré a expliqué dans l’émission Mirador sur Fim Fm, ce mardi, que l’opération a été entamée depuis plusieurs jours par la fermeture des boutiques et magasins de vente illicite de produits pharmaceutiques.

« Cette opération a commencé depuis longtemps. Il y a eu beaucoup d’interpellations et de condamnations malgré tout nous avons constaté que le phénomène avait repris. C’est pourquoi, à notre niveau, un comité de lutte a été mis en place, composé de la Direction nationale de la pharmacie et du médicament, de la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, ainsi que le parquet spécial de la CRIEF. C’est cette commission qui a travaillé et qui a mis en place un plan stratégique, c’est ce qui a permis de descendre à Madina qui est considéré comme un nid de vente illicite de produits pharmaceutiques. Et cela a permis de fermer tous les magasins et boutiques dans lesquels se vendent illégalement les produits pharmaceutiques», a-t-il expliqué.

Contrairement aux allégations de pillage, le procureur Aly Touré précise: « Je vous garantis que c’est une opération qui a été menée de façon très stratégique. La descente a été effectuée par les gendarmes en présence de mon substitut Moustapha Diallo accompagné de 2 huissiers à l’effet de constater tout ce qui se passe sur le terrain. Lorsque les gendarmes viennent, ils constatent que c’est une boutique de produits pharmaceutiques, si le propriétaire de la boutique est là, lui-même, il ferme et la gendarmerie appose un scellé à plomb. Donc, il n’y a pas eu de dégâts, ni de pillages contrairement à ce qu’on vous a raconté», a précisé Aly Touré.