Des passations de services ont lieu ce lundi 21 novembre, au ministère des Infrastructures et des travaux publics, entre les ministres entrants et le colonel Ibrahima Sory Bangoura, qui assurait l’intérim, après le limogeage de Yaya Sow. La cérémonie a été présidée par le ministre secrétaire général du gouvernement.

Dans son discours de circonstance, le nouveau ministre des infrastructures et des travaux publics a promis de procéder à la continuité des projets engagés par son prédécesseur.

«Notre département va continuer à relever les immenses défis qui lui sont confiés au sein de l’équipe gouvernementale. Le gouvernement a lancé dès après le 5 septembre 2021, de vaste projets de refondation de l’État avec notamment la réalisation des réformes institutionnelles, économiques et financières dans le but de promouvoir un développement durable au bénéfice de l’ensemble des Guinéennes et Guinéens. À cet égard, le développement d’édifice public moderne et de qualité, le développement de réseau routier adapté à nos réalités géographiques et praticable en tout temps de l’année est une nécessité pour modifier radicalement et de manière irréversible le quotidien et la qualité de vie de nos concitoyens, objectif assigné à notre ministère par le président de la transition. Je mettrai toute mon énergie à continuer à la transformation structurelle de tout notre Pays», a déclaré Elhadj Gandho Barry.

Les défis qui attendent justement le prédécesseur de Yaya Sow sont certes immenses, a rappelé Abdourhamane Siké Camara, Secrétaire général du gouvernement : «Vous arrivez à la tête de ce département au moment où les infrastructures routières sont assez dégradées et les fonds alloués pour la réalisation des infrastructures publiques ne sont pas toujours utilisés à bon escient. Je vous invite à prioriser la mise en état de certains axes routiers à l’image de la Nationale (N1, N2, N3), aussi et surtout les voiries de Conakry pour le bonheur de nos populations. D’autres défis à relever sont notamment la construction d’un couloir, plus la réalisation d’un chemin de fer reliant certains pays voisins pour soulager les populations dans leur déplacement.»

L’évènement a lieu au sein du même département et présidé par la même personne citée ci-haut. Il a été notifié aussi au nouveau ministre en charge des transports d’œuvrer dans le sens de la refondation de l’Etat : «Vous arrivez à la tête de ce département au moment où les services de transports publics sont ce qu’ils sont pour ne pas dire quasi-inexistants. Je vous invite à orienter vos priorités dans la mise en état des moyens de transport public urbain et interurbain pour le bonheur de nos populations. Chose possible avec la collaboration des cadres du département, l’appui du gouvernement et l’apport essentiel de nos partenaires au développement.»

Plus loin, Abdourhamane Siké Camara a exhorté à Félix Lamah de prioriser la capacité d’accueil de nos infrastructures portuaires et aéroportuaires, car il est judicieux, d’après lui, d’envisager leur extension et leur modernisation pour mettre dans les normes et standards internationaux.