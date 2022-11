Une vaste opération d’assainissement a été effectuée ce lundi 21 novembre 2022, au port de Bonfi, dans la commune de Matam, à l’occasion de la journée internationale de la pêche. L’initiative est de la Fédération nationale des pêcheurs artisans de Guinée (FNPAG), avec l’appui et le soutien financier du ministère de la pêche et de l’économie maritime.

Le secrétaire général de la fédération nationale des pêcheurs artisans de Guinée a signalé que cette activité vise à rendre la zone propre, quand on sait que les espèces halieutiques sont hostiles aux ordures.

«Nous vivons dans un milieu dont la matière première est l’animal le plus propre au monde. Cette propreté ne peut être à quelque que si elle n’est pas mélangée avec d’autres saletés. C’est pourquoi nous avons décidé d’assainir notre débarcadère et de conscientiser les citoyens, dans le sens à maintenir cet endroit propre. Nous appelons tout le monde à l’action, l’Etat, les citoyens et même les personnes de bonne volonté », a martelé Abdoulaye Soumah.

Le débarcadère de Bonfi a été nettoyé à travers un mouvement d’ensemble. La dynamique se poursuivra, selon la cheffe du port : «Mais face à cette volonté, il y a des difficultés. Les caniveaux du quartier sont tous dirigés vers ce port. Quand il pleut, l’eau ne circule pas comme ça se doit, à cause des ordures qui sont entassées dans les caniveaux. La mer déteste la saleté. Quand l’eau dirige les ordures vers la mer, elle les rejette ensuite. C’est ce qui est stocké dans ce caniveau que vous voyez là. Nous demandons à l’Etat de nous aider à vider ce caniveau, à nous aider à avoir des poubelles pour mettre les ordures parce que, nettoyer est bon mais ne pas salir est encore mieux. Et pour ne pas salir, il faut avoir où mettre les ordures. Ce port réuni assez de personnes par jour. C’est plus de 400 barques par jour, c’est à 4h du matin que les gens commencent à venir, le port ne se désemplie jamais », a laissé entendre Mama Aissata Bangoura.

La ministre de la Pêche et l’économie maritime a été représentée à cette activité par le secrétaire général du département. Après avoir exprimé ses satisfactions, Kaba Amara Camara a rappelé que les débarcadères sont les nids de toutes les saletés de la ville.

«On sait aussi que ces pêcheurs mènent leurs activités dans des saletés incommensurables. Le fait qu’ils aient décidé d’assainir leur cadre de vie, je pense que c’est une bonne chose. Notre accompagnement sera un soutien moral, matériel mais aussi financier pour appuyer cette initiative salutaire. Nous allons contribuer à la hauteur de nos moyens. Nous lançons l’appel à l’endroit de toute la population de Conakry, les ordures en bordure de mer ne sont pas produites que dans les débarcadères ; elles proviennent des quartiers et des secteurs à travers des égouts qui mènent à la mer. Les caniveaux ne sont pas des dépotoirs, il faut s’abonner aux PME », a laissé entendre le secrétaire général du ministère de la pêche et de l’économie maritime.

Il faut noter que la fédération des pêcheurs, en compagnie du ministère de la pêche, envisagent de mener d’autres activités connexes dans les prochains jours. Tout ceci s’inscrit dans la logique de la célébration de la journée mondiale de la pêche.