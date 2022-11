A la barre ce lundi 21 novembre 2022, pour s’expliquer sur des cas de viols présumés au stade le 28 septembre 2009. L’accusé répond aux questions des avocats de la partie civile après celles du ministère public.

Mamadou Aliou Keita est accusé d’avoir violé la tante de son ex-petite amie. Le gendarme entretenait une relation avec Mariam Diallo dit Mina avant les massacres au stade de Conakry. C’est l’une des tantes de celle-ci qui l’accuse de viol.

Selon lui c’est au lendemain du 28 septembre que Mariama Diallo est venue le voir chez-lui pour dire que sa tante, Assiatou Bah dit qu’il l’avait frappée. «Je suis parti chez-eux pour rencontrer la dame en question. Arrivé, j’ai vu la dame allongée au salon. Je lui ai dit, si vous êtes sûre que c’est moi qui vous ai frappée, dites moi alors comment j’étais habillé ce jour ? Elle ne m’a pas répondu», a-t-il soutenu à la barre.

Magi-chef Mamadou Aliou Keita et Me Saliou Béavogui, l’un ses avocats crient au complot. Pour monsieur Keita, ce serait parce qu’il s’est marié avec une autre fille qu’elle l’a l’accusé de viol. Théorie que son avocat Me Béavogui dit ne pas à exclure, mais il attend la comparution de la dame, pour une éventuelle confrontation.

«C’est le 7ème accusé qui comparaît et c’est pratiquement la même chansonnette: ce n’était pas moi, j’étais pas là, j’ai fait 30 minutes là-bas, mon arme ou notre instrument de maintien d’ordre ne fonctionnait pas. Voilà, finalement c’est sa parole contre celle de la victime… Complot ou pas monsieur Mamadou Aliou Keita était quand-même au stade», a indiqué me Halimatou Camara, avocate des victimes des massacres du 28 septembre et militante des droits de l’homme.