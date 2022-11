De retour de son séjour médical en Allemagne dans la soirée du dimanche, le ministre de la justice, Charles Wright a déclaré dès sa descente d’avion qu’il va se prêter à son premier exercice de reddition de comptes, devant le peuple, notamment dans le secteur minier et celui de la pêche.

«Déjà sur ma table, il y a beaucoup de dossiers, notamment des mines auxquels je vais m’attaquer très bientôt, le dossier du secteur de la pêche où ça ne va pas aussi avec beaucoup d’autres éléments la semaine à venir, ça va encore être beaucoup plus intenses », a-t-il promis.

Et de poursuivre: « Je n’ai aucun problème de santé à priori. Le travail va commencer demain matin, je dois me préparer à mon premier exercice de reddition des comptes devant le peuple de Guinée, mais sachez que sur ma table, il y a beaucoup de dossiers. Notamment les dossiers des Mines auxquels je vais m’attaquer très bientôt, le dossier du secteur de la pêche où ça ne va pas aussi avec beaucoup d’autres éléments. La semaine-là va être beaucoup plus intense.

Je suis très content de retrouver mon pays, de l’attention particulière que vous portez à ma personne. Vous (journalistes présents) avez le soucis d’avoir la bonne information contrairement à certains qui ont fait des commentaires sans pour autant s’abstenir ou à équilibrer l’information.

Cette refondation de l’Etat, si les gens pensent que c’est du hasard, ce n’est pas le cas. Ça va se poursuivre et se poursuivra pour le bien-être de notre peuple, qui a tellement souffert de tout ce que nous connaissons.»