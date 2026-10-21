CRIEF : Mohamed Lamine Bangoura fixé sur son sort ce mercredi

Sauf nouveau report, le verdict dans l’affaire Mohamed Lamine Bangoura est attendu ce mercredi 21 octobre 2026 devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Le dossier de l’ancien président de la Cour constitutionnelle figure au rôle de l’audience de ce jour.

Au cœur de cette affaire, la gestion de la subvention annuelle de la Cour constitutionnelle, évaluée à 20 milliards de francs guinéens. Poursuivi dans ce dossier par la justice financière guinéenne, Mohamed Lamine Bangoura attend une décision qui aurait initialement dû être rendue le 27 juillet dernier, avant d’être reportée.

L’attente pourrait donc prendre fin ce mercredi, si l’audience se déroule comme prévu.

Lors de ses réquisitions, le ministère public avait demandé dix ans d’emprisonnement ferme contre l’ancien président de la Cour constitutionnelle. Le parquet avait également requis une amende de 50 milliards de francs guinéens et la confiscation de l’ensemble de ses biens au profit de l’État.

Reste désormais à connaître la position des juges. Les réquisitions du parquet ne constituent pas une décision de justice : il appartient à la chambre de jugement de la CRIEF de statuer sur les faits reprochés à Mohamed Lamine Bangoura et de déterminer, le cas échéant, les sanctions applicables.

Mohamed Lamine Bangoura est en prison depuis le 15 décembre 2022.