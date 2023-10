Le président du parti Mouvement pour la solidarité et le développement (MSD), déplore le manque de dialogue entre le gouvernement et la classe politique.

Abordant le sujet ce vendredi 21 octobre 2023 dans le Talk politique sur Fim Fm, Dr Abdoulaye Diallo souligne que les autorités manquent de volonté pour organiser un dialogue avec les acteurs politiques.

“Vous savez, le dialogue s’organise à travers la loi et le silence. Mais malheureusement, qu’est-ce que ce gouvernement-là nous offre ? C’est quand cette mission est bien définie, le gouvernement respecte un minimum de règle, que la démocratie est possible. Et c’est ce que nous n’avons pas en Guinée depuis toujours et cette fois-ci aussi. Ce gouvernement est venu pour dire qu’ils peuvent faire quelque chose, mais ils ne disent rien. Donc je ne vois pas comment on va dialoguer, avec qui on va dialoguer. On parle de dialogue, mais moi je doute fort si on fera le dialogue”.

S’agissant d’un possible remaniement ministériel qui domine les débats en Guinée, le leader du MSD pense que cela s’annonce comme une nécessité au regard des manquements soulevés dans l’équipe de Bernard Gomou.

“On a parlé de financement pour la rénovation des bâtiments, beaucoup de ministres on ne sait pas ce qu’ils font (…), il nous faut un gouvernement et un autre Premier ministre”, estime cet acteur politique.