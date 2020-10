Alors que les résultats officiels du scrutin présidentiel du 18 octobre ne sont pas définitivement connus, des affrontements sont signalés dans plusieurs quartiers de Conakry, ce mercredi 21 octobre 2020.

Après que la CENI ai donné les résultats de 4 circonscriptions annonçant la victoire du parti RPG Arc en ciel, la tension est montée d’un cran dans la soirée du mardi et ce petit matin dans les quartiers de l’axe Hamdallaye, Bambeto, Cosa jusqu’à Sonfonia dans la commune de Ratoma.

Des jeunes manifestants minus de pierres ont envahi les routes, ces manifestants disent réclamer la victoire de leur président Cellou Dalein Diallo, et la police fait également usage de gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants.

À Koloma et à Sonfonia, les jeunes ont détruits les Points d’Appuis (PA) des forces de l’ordre.

Interrogé, l’un des manifestants qui a parlé sous anonymat affirme « Nous somme dans la rue parce que nous ne pouvons pas accepter qu’ Alpha Condé vole cette fois ci encore, donc nous sommes dans la rue pour manifester . Il faut qu’il sache que le peuple ne veut plus de lui « .

Selon notre constat, de Cosa en passant par Bambeto jusqu’à hamdallaye boutiques et magasins sont restés fermés , la circulation bloquée . Les manifestants et les forces de l’ordre continuent leurs affrontements . Pour l’heure on note plusieurs blessés et des arrestations.