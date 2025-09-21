Les Guinéens ont voté ce dimanche 21 septembre 2025 pour ou contre la nouvelle loi fondamentale. À l’issue du scrutin, la directrice générale de la gestion des élections, Djenabou Touré, a dressé un bilan qu’elle qualifie d’historique.

Selon elle, la journée électorale s’est déroulée dans un climat apaisé : « Un scrutin sans blessé, sans violence, aucun journaliste agressé, aucun observateur chassé. Je pense que c’est une première dans notre pays. Cela tient à la volonté divine, mais aussi à la maturité de la Guinée, démontrée aujourd’hui aux yeux du monde.»

Tout en saluant ce qu’elle considère comme un tournant pour le pays, la patronne de la DGE a souligné que les Guinéens avaient montré leur capacité à « faire un saut vers l’avenir de leur nation ».

Concernant l’organisation, elle reconnaît que des problèmes logistiques ont émaillé la journée, mais assure qu’ils ont été résolus au fur et à mesure : « Certaines rumeurs faisaient état d’un manque de bulletins de vote. Après vérification, nous avons pu stabiliser la situation grâce à la coordination entre nos services préfectoraux, régionaux et communaux. »

Mme Touré a également salué l’implication des organisations de la société civile, regroupées dans un « village d’observation domestique », qu’elle décrit comme « bien organisé, structuré et déterminé à travailler dans l’intérêt national ».

« Ce dispositif nous a beaucoup aidés dans la remontée et la gestion des incidents », a-t-elle conclu.