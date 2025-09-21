Le référendum constitutionnel de ce 21 septembre bat son plein à Labé. Dès 6h du matin, les bureaux de vote de la commune urbaine ont ouvert leurs portes. Si l’affluence est au rendez-vous, des petits couacs existent.

Des électeurs perdus entre Mairie et Kouroula. Au quartier Mairie, les responsables assurent une bonne organisation malgré la confusion de certains citoyens.

« Nous avons 434 inscrits dans notre bureau. Tout se déroule dans le calme, mais plusieurs personnes se trompent de lieu. Elles se présentent ici alors qu’elles devaient voter à la mairie de Kouroula. Nous les orientons systématiquement », explique Sadou Pellel Diallo, président du bureau de vote 1.

Bowloko, l’impatience monte

À l’école primaire de Bowloko, la lenteur des opérations exaspère les électeurs.

« Je suis là depuis 8h et je n’ai toujours pas voté. Le personnel du secteur 3 ne s’active pas, contrairement à leurs collègues du bureau voisin », fulmine Maimouna Diallo.

Même son de cloche chez Abdoulaye Dramé : « Même pour chercher les noms, ils prennent un temps fou. Nous allons passer la journée ici. On dirait que c’est leur première expérience, ce qui ralentit tout. »

Konkola, la discipline mise à l’épreuve

Au collège Konkola, l’affluence met les nerfs à rude épreuve. Hafsatou Sow, présidente du bureau numéro 2, raconte : « Certains veulent passer en priorité en invoquant des raisons sociales. Mais d’autres attendent depuis longtemps. Il faut gérer avec patience. Beaucoup confondent encore leurs lieux de vote, ce qui complique la tâche. »

Sécurité renforcée, pas d’incident signalé

Dans la ville, la sécurité est assurée. Des pick-up de forces de l’ordre étaient visibles au rond-point Hoggo M’bouro, au stade régional et au carrefour de la mairie.

À la mi-journée, aucun incident majeur n’avait été signalé. Seul constat : plusieurs citoyens n’avaient pas encore retiré leurs cartes d’électeur.

Tiguidanké DIALLO, depuis Labé pour Guinee360