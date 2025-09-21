Ce sont 6,7 millions de Guinéens appelés aux urnes pour se prononcer sur une nouvelle loi fondamentale, ce dimanche 21 septembre 2025. Un scrutin crucial devant baliser le retour à l’ordre constitutionnel, organisé dans un contexte tendu. Que prévoit la loi si un événement venait à perturber le déroulement du vote ?

La loi L012 encadre de manière stricte l’organisation des référendums en Guinée. Elle fixe à la fois les conditions de validation du projet de Constitution et les modalités pratiques de la journée électorale.

L’article 4 stipule que le scrutin constitutionnel “dure un seul jour sur toute l’étendue du territoire national.” Il doit se tenir un dimanche, de 7 heures à 18 heures. À l’heure de la clôture, les électeurs présents dans le bureau ou encore dans la file d’attente sont admis à voter. Le président du bureau de vote récupère alors leurs cartes d’électeur et leur permet de voter avant de déclarer le scrutin clos.

En cas de difficultés, la loi prévoit une mesure d’exception : “En cas d’ouverture tardive ou de survenance de tout événement empêchant le déroulement normal du scrutin, une prorogation compensatoire est accordée, avant la clôture, par l’autorité compétente.”

À la fin du vote, le secrétaire — ou à défaut, le vice-président du bureau — procède au décompte des électeurs sur la base de la liste d’émargement, sous l’autorité du président. Tous les faits relatifs au scrutin, y compris une éventuelle prorogation, doivent être consignés dans le procès-verbal, tandis que la liste d’émargement est signée par les membres présents du bureau.

L’article 39 prévoit qu’après le vote, les suffrages exprimés en faveur du OUI et du NON sont compilés et enregistrés par le président du bureau de vote, assisté du secrétaire. Les résultats du dépouillement donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal et d’une fiche récapitulative, rédigés à l’encre indélébile et préimprimés sur des papiers sécurisés. Ces documents sont établis en plusieurs exemplaires, conformément à un arrêté du ministre chargé de l’Administration du Territoire, et signés immédiatement par les membres du bureau.

Une fois ces formalités accomplies, le président du bureau rend public le résultat provisoire, affiché de manière visible devant le bureau de vote.

Enfin, l’article 40 stipule qu’à la fin du dépouillement, le président du bureau, accompagné de deux assesseurs, transmet sans délai deux exemplaires du procès-verbal et de la fiche récapitulative dans une enveloppe scellée. Ces documents sont adressés, d’une part, au service déconcentré compétent du ministère de l’Administration du Territoire et, d’autre part, à la Cour suprême, accompagnés des pièces annexées. Des copies sont également transmises à la Commission Administrative de Centralisation des Votes (CACV).