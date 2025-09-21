À la veille du référendum constitutionnel, Mamadou Lamarana Diallo, plus connu sous le surnom de « Tampata», a été interpellé dans la soirée du samedi 20 septembre à Koloma, dans la commune de Ratoma.

Selon plusieurs sources concordantes, son arrestation serait liée aux préparatifs des festivités du 2 octobre, date marquant l’anniversaire de l’indépendance de la Guinée.

Chaque année, le mouvement Koloma Forever, composé essentiellement de jeunes du quartier, organise des activités pour célébrer la fête nationale. Président et animateur principal de cette structure, Mamadou Lamarana Diallo s’impliquait activement dans les préparatifs de l’édition 2025.

Un proche du jeune homme, joint ce dimanche par Guinée360, a livré sa version des faits : « C’est hier qu’il a été arrêté. Vous savez, la fête de l’indépendance approche. Ils ont une structure appelée Koloma Forever dont il est le président. C’est lui qui anime toutes les activités. Dans le cadre des préparatifs, ils ont confectionné des t-shirts. Hier, une dame l’a contacté pour en avoir. Il est allé la rencontrer pour livrer les t-shirts et c’est là qu’il a été arrêté. »

Destination inconnue et zone d’ombre

Depuis son interpellation, Mamadou Lamarana Diallo aurait été conduit vers une destination inconnue. Ses proches affirment n’avoir aucune information officielle sur sa situation ni sur les motifs exacts de son arrestation.

Cette interpellation intervient dans un contexte politique tendu, marqué par l’organisation du référendum constitutionnel du 21 septembre, contesté par une partie de la population.