L’éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya s’est invitée à l’assemblée générale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Pour Kalemodou Yansané, l’un des vice-présidents du parti, le président de la transition doit éclairer l’opinion publique sur ce sujet. “Nous demandons humblement au président Mamadi Doumbouya de prendre le courage, il a dit que sa main ne tremblera pas, de dire si oui ou non il est candidat. Comme ça, on verra bien ce qui va se passer. S’il est candidat, ce n’est pas la peine de faire des élections. Parce qu’on ne peut pas nommer les chefs de quartier, nommer les communes, nommer les gouverneurs, nommer les sous-préfets, et en même temps, organiser les élections. Vous êtes candidat, et qui parmi eux aura le courage de dire que le président-candidat n’est pas élu dans sa circonscription ? Ce n’est pas possible”, a-t-il déclaré.

Si le général Doumbouya est candidat, “ce sera inutile de gaspiller nos maigres ressources à faire semblant d’organiser des élections. Il n’a qu’à dire au peuple de Guinée qu’il n’y aura pas d’élection”, a précisé ce proche de Cellou Dalein Diallo.