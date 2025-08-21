Un glissement de terrain s’est produit ce mercredi 20 août, aux alentours de 21h50, dans la commune de Manéah.

Dans un bilan provisoire publié aux environs de 23 heures, l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH) fait état de deux victimes dont les corps ont été extraits des décombres. Les identités des personnes décédées n’ont pas encore été établies.

Les opérations de recherche et de secours se poursuivent. Selon des témoins sur place, plusieurs habitants seraient toujours coincés à l’intérieur des maisons touchées par la catastrophe.