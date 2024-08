L’Agence nationale de météorologie (ANM) a émis une alerte en raison de fortes intempéries prévues pour les 48 heures à venir. Des précipitations intermittentes, parfois intenses, seront accompagnées de vents puissants et d’orages. Cette alerte est valable du 21 août 2024 à 06h00 au 22 août 2024 à 12h00 et concerne principalement les régions de la Basse et Moyenne Guinée.

Les prévisions indiquent que les zones côtières seront particulièrement exposées, avec un risque élevé d’inondations dans les zones sensibles.

L’ANM a également signalé des effets potentiellement négatifs dans plusieurs secteurs, notamment l’urbanisme, où un risque important d’inondation des habitations mal préparées et de glissements de terrain pourrait être observé, ainsi que l’inondation des terres agricoles.

Ces intempéries pourraient également entraîner des risques sanitaires, tels que la pollution des sources d’eau et la propagation de maladies liées à l’eau.

Les risques de glissements de chaussée, de mauvaise visibilité, de retards maritimes, d’inondation de ponts, d’éboulements, ainsi que la détérioration des infrastructures routières et le ralentissement des travaux en cours sont également possibles.

L’ANM exhorte la population à rester vigilante, notamment pendant les périodes orageuses, afin de limiter les dégâts.