La junte qui a renversé le régime de Mohamed Bazoum au Niger le 26 juillet 2023, s’est dite ouverte au dialogue avec la CEDEAO pour désamorcer la crise dans le pays. Invité du journal Afrique de nos confrères de Tv5 Monde, Bernard Goumou a donné son avis sur cette déclaration faite par les autorités nigériennes.

D’abord, le chef de gouvernement s’est “réjoui” de l’évolution du Niger, tout en rappelant la solidarité exprimée par la junte guinéenne à celle nigérienne. Il précise que la position de la Guinée « n’a pas changé » puisque selon lui, la Guinée a toujours eu une position panafricaniste.

« Le peuple africain a une communauté de destin par l’histoire, la géographie, la culture et par l’expérience. Donc ces liens sont d’autant encore plus forts au niveau de l’Afrique de l’Ouest en raison des relations économiques et commerciales. C’est pour ça qu’un dialogue constructif, respectueux du respect de la dignité et de la souveraineté de chacun est indispensable. C’est par le dialogue qu’on arrivera à trouver les solutions ».

Bernard Goumou a aussi fait savoir la position de la Guinée face à une éventuelle intervention militaire au Niger. Sur cette question aussi, le PM a rappelé la solidarité exprimée au peuple frère et aux autorités nigériennes.

« Pour nous, il faut un dialogue constructif parce que les peuples africains sont liés par une communauté de destin, par l’histoire, la géographie et la culture. Nous prônons un dialogue constructif, respectueux du respect de la dignité et de la souveraineté de chacun. Il n’est pas question pour nous de parler d’une intervention au Niger, nous prônons un dialogue constructif et nous sommes aux côtés du peuple nigérien et des autorités ».