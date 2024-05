Lors des plaidoiries au procès du 28 septembre 2009, Me Idrissa Traoré, avocat de la partie civile, est revenu sur le rôle joué par le commandant Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba, ainsi que celui du président de la junte d’alors, le Capitaine Moussa Dadis Camara, dans les événements tragiques survenus ce jour-là.

Ce jour-là, au Stade de Conakry, un véritable massacre a eu lieu. Selon les Nations Unies, 157 personnes ont été tuées et 109 femmes ont été violées. En plus des actes de pillages, de nombreux civils ont été blessés et mutilés.

Toumba Diakité était l’aide de camp du président de la junte, le Capitaine Moussa Dadis Camara. Tous deux sont accusés d’être responsables de ces crimes.

Devant le tribunal, Me Traoré a exprimé ses doutes quant à la version des faits présentée par Toumba. “Monsieur le président, le commandant Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba a dit : qu’il serait allé au stade pour chercher le président Dadis. C’était tellement beau qu’à un moment donné j’ai failli y croire. Mais je me suis rappelé que dans sa période de sincérité où il ne risquait rien, il avait dit : ‘J’ai été envoyé au stade par le président Moussa Dadis Camara’”, a-t-il déclaré.

Me Traoré a souligné les incohérences dans le récit de Toumba, rappelant qu’il avait lui-même avoué avoir été envoyé au stade par le président Moussa Dadis Camara. “Est-ce qu’on peut croire à cela ? Il part du camp Alpha Yaya, le siège de la Présidence, là où le président est censé être. Même s’il apprend que le président est parti, la première chose c’était de s’adresser au commandant du salon. Et ce commandant a dit : ‘quand le président sort, je sors toujours avec lui.’ Il dit : ‘J’ai vu le dispositif de Marcel mais je n’ai pas vu Marcel. Ici au départ, ils (Toumba et Marcel) nous ont fait croire que c’était la guerre entre eux. Mais on a compris vers la fin que c’était des amis.’”

Le rôle de Toumba dans les événements du 28 septembre 2009 est au cœur des débats du procès. Me Traoré a souligné que Toumba avait lui-même affirmé avoir été au stade sur ordre de Dadis Camara. “C’est constant que le commandant Toumba Diakité a dit qu’il était au stade et il a dit qu’il a été envoyé au stade par le capitaine Moussa Dadis Camara”, a-t-il rappelé.

Les victimes des événements du 28 septembre 2009 ne réclament pas vengeance, mais justice. “Les victimes ne crient pas vengeance. Elles réclament justice pour ce qu’elles ont subi et vécu. Elles réclament justice pour la Guinée parce que s’il y a justice, on aura la chance qu’il n’y ait plus cela en Guinée”, a conclu Me Traoré.

Il a appelé le juge du tribunal criminel de Dixinn à condamner tous les accusés dans cette affaire, afin que la justice soit rendue et que de tels événements ne se reproduisent plus dans le pays.