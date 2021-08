La tuberculose est une maladie infectieuse contagieuse causée par une bactérie. Selon les spécialistes, la forme la plus courante est la tuberculose pulmonaire, mais elle peut également affecter d’autres organes comme les reins, le cerveau et les os. En Guinée, cette pathologie demeure un problème de santé publique.

Interrogée ce vendredi 20 août 2021, Docteur Kanny Camara, fondatrice de l’ONG Tuberculose VIH nous définit la tuberculose.

«La tuberculose est une maladie infectieuse qui est essentiellement due à la Mycobacterium tuberculosis, également appelée bacille de Koch. Elle est contagieuse et grave ».

À en croire cette spécialiste, la tuberculose se transmet par voie aérienne.

«La tuberculose est habituellement transmise par voie aérienne. C’est-à-dire quand un patient souffrant de la tuberculose pulmonaire contagieuse tousse, éternue, ou tout, simplement, parle. Des bactéries sont libérées dans l’air. En les inhalant, d’autres personnes peuvent être infectées», explique-t-elle.

Dr Kanny Camara énumère quelques symptômes de cette pathologie.

«Les symptômes les plus courants de la tuberculose sont : une toux persistante, souvent avec mucosités, une perte d’appétit, une perte de poids, des douleurs thoraciques, fièvre de la température (élevée), des sueurs nocturnes et de la fatigue ».

À la question de savoir comment se prévenir de la tuberculose, Dr Kanny Camara répond.

«Dès qu’on tousse pendant deux semaines et plus, il faut penser à aller à l’hôpital. Quand on diagnostic la maladie, on procède ensuite au traitement. On peut éradiquer la propagation par la détection rapide des personnes atteintes de tuberculose infectieuse. Une bonne hygiène aide à prévenir l’infection : mettre la main devant la bouche, utiliser des mouchoirs en papier et détourner la tête, éviter les endroits où il y a beaucoup de monde. Autres mesures de prévention, la ventilation et l’éclairage : ouvrir les fenêtres pour chasser les bactéries, faire entrer la lumière du soleil pour les tuer en quelques heures. Avec de la lumière indirecte, cela prend un peu plus de temps».

Pour finir, Dr Kanny Camara affirme que la tuberculose peut être guérie totalement, mais cela n’est possible qu’en suivant un traitement adéquat.

«La tuberculose peut être totalement guérie avec des antibiotiques. Le traitement doit être pris durant 6 mois minimum. Il est donc important de suivre régulièrement le traitement prescrit, à un rythme régulier, et de ne pas l’interrompre prématurément. Sinon, la maladie peut revenir dans une forme beaucoup plus difficile à traiter parce que les bactéries sont alors devenues résistantes (insensibles) aux antibiotiques » conclut-elle.