Un communiqué du gouvernement guinéen, annonce le décès de Zenab Kassory Fofana, fille du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Elle est décédée ce samedi 21 août 2021, des suites d’une longue maladie.

«Monsieur le Président de la République, son Excellence, Professeur Alpha Condé, le Gouvernement, ont le regret et la profonde douleur d’annoncer le décès, ce samedi 21 août aux Etats-unis des suites d’une longue maladie de Madame Issa Donzo, née Zenab Kassory Fofana, fille de Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Monsieur le Président de la République, au nom du Gouvernement, du peuple de Guinée et en son nom propre présente ses condoléances les plus émues et attristées au Premier ministre et à sa famille, au Gouvernement, aux amis, parents et proches de la défunte ainsi qu’il voudrait leur témoigner tout son soutien, sa sympathie et sa solidarité», a annoncé le ministre de l’Industrie et des PME, Tibou Kamara.