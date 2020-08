De retour d’un court séjour dans la capitale malienne, ce vendredi 21 août 2020, le président du parti Pades, Ousmane Kaba, candidat à la présidentielle du 18 octobre prochain s’est vu refusé l’accès sur le territoire guinéen pour cause de fermeture des frontières.

Joint au téléphone par notre correspondant dans la région Dr Ousmane Kaba explique qu’il rentrait d’un séjour à Bamako lorsqu’arrivé à Kouremalé à 81 kilomètres de Siguiri centre, il lui a été signifié par les services de sécurité guinéens qu’il ne pouvait pas franchir la frontière.

«c’est le mercredi que je suis arrivé à Bamako pour un court séjour. Ce vendredi 21 août 2020, j’ai donc décidé de rentrer en Guinée. Arrivé à la frontière, j’ai fait appel à mon chauffeur de l’autre côté de la frontière sur le sol guinéen parce que j’avais laissé ma voiture et emprunter un autre véhicule qui m’attendais quand je partais à Bamako. J’ai appelé mon chauffeur pour qu’il m’envoie la voiture pour faire le transfèrement des bagages. Contre toute attente, le commandant m’a dit carrément que mon véhicule à franchi la barrière de quelques mètre et que donc et le véhicule et mon équipage ne pourraient plus rentrer sur le territoire guinéen. Je dirais que c’est un Complot ».

Il faut noter que suite au coup d’État contre le président malien, Ibk, la Cedeao a invité tous ses Etats membres de fermer leurs frontières terrestres et aériennes avec le Mali.

Billy Nankouman Kéita