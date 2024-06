Après 6 années passées à l’Olympiakos, Mady Camara vient de rejoindre officiellement le PAOK Salonique, le champion en titre grec. L’international guinéen a signé pour 3 saisons.

C’était dans les tuyaux, c’est maintenant officiel. L’international guinéen Mady Camara quitte Olympiakos, mais reste tout de même dans le championnat grec. Il rejoint le champion en titre, le PAOK Salonique pour les 3 prochaines années.

Malgré un passage de 6 ans réussi sur le plan sportif (joueur cadre du club avec plus de 200 matchs), Mady et l’Olympiakos se quittent à couteaux tirés. La raison, le joueur de 27 ans a refusé une offre de Sassuolo sur laquelle comptait le club grec pour renflouer ses caisses. Depuis lors, le guinéen s’est vu éloigné de l’équipe première et poussé vers la sortie avec des menaces et chantages.

Engagé aujourd’hui comme agent libre du côté du PAOK, Mady aura l’occasion de redécouvrir la Ligue des champions la saison prochaine, si jamais son club passe les tours préliminaires.