Présent en Guinée dans le cadre de l’initiative «48 heures pour la Guinée», qui vise à lever des fonds afin de le réinvestir dans des actions sociales, Paul Pogba s’est exprimé quelques heures après ses sentiments après son accueil triomphal. Il se dit engagé pour aider son pays…

En vacances, Paul Pogba est arrivé ce mardi dans la capitale guinéenne, son pays d’origine ou vit sa maman. Enthousiasmé par l’accueil triomphal qu’il a reçu, l’international français a exprimé toute son émotion et son intention pour sa chère patrie :

« C’est avec une sensation très forte que je reviens au pays. Ma famille est là et franchement je reviens et je sens que la Guinée a changé. Malheureusement je n’ai pas pu venir auparavant avec toutes les compétitions, et la pandémie de Covid mais maintenant je suis là. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenu ici, donc nous avons décidé de revenir pour aider la Guinée pour que le pays avance. Moi je sais que la chance qu’Allah m’a donnée, c’est d’aller réussir et revenir aider mon pays…», a confié le joueur de 29 ans.

Il participera ce mercredi à un match de gala où est convié notamment, le Sénégalais El-Hadji Diouf, le burkinabé Aristide Bancé, le Français Vikash Dhorasoo, le Camerounais Jean II Makoun et bien d’autres…