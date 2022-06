Avec l’avènement de l’internet et du numérique et leur importance dans différents domaines d’activité, l’outil informatique est devenu incontournable. Il est aujourd’hui indispensable de maitriser les postes de travail ainsi que les applications logicielles. Dans le cadre d’un recrutement, les entreprises cherchent à évaluer les performances du candidat avec l’outil informatique. Celles-ci peuvent aussi être utiles pour les amateurs de jeux vidéo. C’est ainsi que des outils en ligne de test ont vu le jour. Découvrez dans cet article les tests de performance avec l’outil informatique.

Le CPS test pour évaluer la vitesse de clic

Le CPS test est un outil en ligne qui permet d’évaluer le nombre de clics par seconde que peut effectuer une personne. En effet, il permet de déterminer votre vitesse de clics avec votre souris durant un intervalle de temps donné. Le résultat obtenu sera exprimé en CPS, soit le nombre de clics par seconde.

Le chronomètre sera lancé après le premier clic que vous effectuerez. Vous devez donc être prêt à réaliser le plus de clics possible durant l’intervalle de temps, que vous avez défini. Pour optimiser votre vitesse de clic, il vous suffira de mettre la main sur la souris et de placer cette dernière dans la zone de test. La réalisation de ce type de test vous permet d’améliorer vos compétences dans les jeux vidéo et certaines activités professionnelles.

Une fois que le temps du test est écoulé, vous pourrez obtenir à l’écran le score réalisé en CPS. Le résultat est obtenu après le calcul de la moyenne des clics effectués par rapport à la durée du test. Alors, le CPS = nombre de clics/nombre de secondes. Le record du monde au click test est de 1051 clics en 10 secondes.

La Spacebar Counter pour évaluer la vitesse de frappe de la touche Espace

Spacebar désigne la touche espace qui se trouve sur le clavier de l’ordinateur. Ce test est un outil en ligne qui vous permet de mesurer votre vitesse de frappe de cette touche incontournable dans l’utilisation du clavier. Le principe est assez simple : un minuteur est lancé pendant un temps donné, et vous devez réaliser le plus de frappes possible. Votre prestation sera ensuite enregistrée par l’outil pour calculer votre vitesse de frappe de la spacebar.

Différents intervalles de temps sont proposés pour vous permettre de réaliser le test. Des temps plus longs vous permettront aussi de déterminer votre endurance. Le chronomètre sera lancé après le premier appui sur la touche espace. Il faudra donc enchainer les frappes jusqu’à la fin du minuteur.

Le scroll test pour tester la vitesse de scroll

Le scroll test est un outil en ligne qui permet d’évaluer la vitesse de scroll. Scroller consiste à défiler une page vers le bas de l’écran afin d’afficher le reste du contenu. Durant un intervalle de temps défini, vous aurez à effectuer le plus de scroll possible. Le premier sur la zone de test permettra de démarrer l’opération. L’outil se chargera par la suite de calculer votre vitesse de scroll.

Le score est obtenu après le rapport entre le nombre de pixels défilés et le nombre de secondes écoulées. Il dépendra donc de la vitesse maximale à laquelle vous avez fait défiler les pixels. Ce type de test est très utile pour les jeux vidéo, mais aussi pour l’utilisation de certains outils en entreprise. Il témoigne de votre capacité à réaliser plus rapidement les tâches.

L’Aim training pour évaluer la vitesse et la précision de tir

L’aim training est un test dédié aux gamers qui affectionnent des jeux comme Counter Strike ou Fortnite. Il permet de tester la vitesse et la précision de tir. C’est l’outil idéal pour connaitre vos compétences de tir et les améliorer. Les joueurs de jeux vidéo cherchent régulièrement à perfectionner leurs aptitudes afin d’être plus perforants dans leurs jeux, de pouvoir relever les défis et ainsi se démarquer des autres.

Pour lancer le test, il vous suffira de définir vos préférences de jeu, puis de choisir une cible et un temps de jeu durant lequel vous devrez toucher le plus de fois possible avec la souris. Il est important d’atteindre la cible le plus possible tout en restant le plus proche du centre. Ces différents facteurs entreront en jeu durant le calcul de vos performances. Le but est de développer l’acuité visuelle ainsi que la coordination entre la vitesse de réaction et celle de déplacement de la souris à un point donné.

Le typing test pour évaluer la vitesse de frappe

Le typing test ou test de dactylographie est un test qui permet d’évaluer la vitesse de frappe au clavier. Il consiste à déterminer la capacité d’une personne à écrire rapidement et correctement avec un clavier d’ordinateur. Durant un intervalle de temps défini, vous aurez à recopier un certain nombre de mots. Le nombre de mots transcrits durant le temps imparti vous permettra d’obtenir un score exprimé en MPM, soit Mots par Minute. Le minuteur commence dès que vous appuyez sur la première touche.

Ce type de test est très utile pour s’entrainer à écrire plus rapidement et plus correctement. Les rédacteurs web, les programmeurs ou développeurs ainsi que d’autres professionnels en entreprise peuvent l’utiliser pour optimiser leurs performances au travail.

En somme, il existe différents types de tests pour évaluer les performances avec l’outil informatique. Les professionnels ou les gamers peuvent les utiliser au quotidien pour s’entrainer et améliorer leurs capacités.