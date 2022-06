Après le désistement de la la famille de Dalein Ousmane Gneloy devait bénéficié d’une mise en liberté depuis hier lundi 20 juin 2022. Mais jusqu’à l’heure, le militant de l’ex parti au pouvoir est toujours en prison. Que se passe-t-il ?

Interrogé à cet effet, son avocat, Me Almamy Samory Traoré, pense désormais que la décision de la mise en liberté de son client revient au procureur général de la Cour d’appel de Conakry, Alphonse Charles Wright: « Aujourd’hui, la seule chose qui maintient Ousmane Gneloy en prison, c’est le pouvoir qui a été formulé par le procureur général devant la Cour suprême dans la procédure qui a abouti à la mise en liberté d’Ousmane Gneloy. Alors aujourd’hui, tout ce que nous demandons, puisque toutes les parties ont demandé à ce que Ousmane Gneloy soit mis en liberté, ça a commencé par DK (Kadiatou Biro Diallo). Elle a demandé à son avocat, Me Pepe Antoine Lamah d’aller plaider la mise en liberté de Gneloy, et il est allé effectivement plaider cette liberté. Et le juge a accédé à cette mise en liberté », a-t-il dit ce mardi 21 juin 2022 dans l’émission Mirador.

A l’en croire, il suffit simplement que le procureur général fait parler son cœur qui est de son pouvoir pour que Ousmane Gneloy puisse retrouver sa famille: « Et je rappelle la poursuite pénale, c’est préservé l’ordre public. Et toutes les parties sont d’accord. Nous sommes en train d’aller vers une réconciliation totale de toutes les parties pour que Ousmane Gneloy puisse recouvrer sa liberté totale. Puisque c’est le procureur qui exécute la décision ou l’arrêt qui libère Ousmane. Donc il suffit juste qu’il délivre un ordre de mise en liberté pour que Ousmane Gneloy soit libéré. Aujourd’hui nous n’attendons que ça. Il faut le rappeler qui a bénéficié de deux arrêts de la première chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Conakry ».