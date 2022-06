L’individu lynché lundi, aurait assassiné Hawa Diakité, qui serait son amante. Le drame s’est produit samedi dernier dans une mine d’or à Katoumania, une sous-préfecture relevant de la préfecture de Mandiana.

«Les agents ont travaillé sur ce dossier, ils l’ont déposé et on a orienté le dossier en information judiciaire. Le juge d’instruction a été saisi, c’est en ce moment que j’ai eu l’information que tout le village de Kantoumania est en train de venir à Mandiana, et qu’ils viennent avec des machettes, des gourdins et tout. Donc, je suis allé à la préfecture, et j’ai demandé de faire une réquisition pour demander à l’armée de venir nous assister pour ne pas qu’il (tribunal où se trouvait le présumé coupable, Ndlr), soit attaqué. Quand les gens sont arrivés en ville ici, puisqu’ils étaient très nombreux, la justice a été abandonnée à elle-même. La police a protégé ses locaux tout comme la gendarmerie. Comme nous, nous n’avons pas d’agents, on n’a été abandonné à nous-même. Et les gens sont venus ici, ils ont défoncé nos portes, même les vitres ont été cassées et le présumé assassin qui était dans le bureau de l’instruction, a été extirpé, ils l’ont tué…», a expliqué Ibrahima 1 Camara, le juge de paix de Mandiana.

Il a ajouté qu’une dizaine de personnes ont été interpellées: «Quand l’armée est arrivée on a procédé à l’interpellation d’une dizaine de personnes. On va ordonner leur transfèrement à Kankan pour qu’on ordonne l’ouverture d’une information judiciaire contre elles», a-t-il signalé.