Après dix mois passés à la maison centrale, l’opposant Ismael Condé sera à la barre ce lundi 21 juin au tribunal de première instance de Mafanco pour être jugé.

Le vice-maire de Matam « enlevé » le 26 septembre dernier non loin de son domicile, sis à la Sig Madina (commune de Matam), est poursuivi dans un premier temps pour “escroquerie, entrave à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, les concessions et délégations des services publics et complicité avec deux de ses collaborateurs dont le maire Seydouba Sacko” par une société et dans le second pour “production, diffusion et mise à disposition d’autrui, de nature à porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public”.

Selon le collectif des avocats du prévenu, le procès de l’ancien militant du RPG Arc-en-ciel, parti au pouvoir, a été programmé au rôle d’audience pour ce lundi.