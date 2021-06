Un homme aurait été tuée à Siguiri par ses propres frères. Selon nos informations, les faits remontent depuis le vendredi 18 juin 2021 au district de Nafadji, localité située à la frontière entre la Guinée et le Mali, relevant de la sous-préfecture de Bankon à plus de 50 kilomètres de Siguiri centre.

Aux dires de notre source, la victime aurait été tuée par ses deux frères de lait à cause d’un domaine familial (un bas-fond) qui appartenait à leur feu père.

Joint au téléphone, Youssouf Traoré, maire de la commune rurale de Bankon, explique : « Oui effectivement il y a eu un crime horible dans ma juridiction, précisément à Nafadji, un district situé à la frontière entre le Mali et la Guinée. J’ai été appelé par le chef de la police de la localité qui m’a dit qu’un jeune est allé les informés que son grand frère a été tué par le frère cadet. C’est ainsi que j’ai informé le sous-préfet et le médecin légiste. C’était vraiment horible à regarder, le corps de la victime dns tous son état. La tête complètement écrasée à l’aide d’une machette. Le corps a été transféré à 1 km du lieu du crime et aussi il y avait de l’essence dans un bidon à côté avec quoi le corps devait être calciné. D’après les informations recueillies, ce sont trois frères issus d’une même mère et d’un même père qui se disputent à cause d’un bas-fond familial.

Celui qui a été tué s’appelle Djaty Camara l’aîné. es deux autres frères accusés de l’acte sont Drissa Camara en fuite et Soumaila Camara qui se trouve actuellement arrêté par la police.

Billy Nankouman Keita,

Correspondant de Guinée360 à Siguiri