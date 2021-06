Construite depuis plusieurs années, la mosquée Noba, située à Sangoyah secteur 2 (commune de Matoto), se trouve dans un état de délabrement remarquable. Samedi dernier, le minaret de cet édifice religieux s’est écroulé, laissant les fidèles musulmans sans lieu sûr pour prier.

« Avant hier, on voulait faire tomber le minaret de la mosquée, il n’était pas bien construit. Lorsque les gens sont venus pour le démolir, nous avons trouvé que ce n’était plus solide, par après le mur est tombé. Il y avait deux personnes en haut. L’une d’entre elles a pu sortir et se suspendre sans tomber avec les briques et l’autre est tombée. On avait cru qu’elle était morte, heureusement elle a juste été blessée…», explique Abdourahamane Traoré, un témoin du fait.

La mosquée s’est retrouvée sans toiture, après l’incident. «Hier, nous avions prié sous la pluie. Nous demandons aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide pour la reconstruction de cette mosquée. Sinon pendant la saison des pluies, il sera difficile dans cette vieille mosquée sans toiture qui ne tiendrait pas longtemps avec les intempéries », a-t-il plaidé, au nom de ses co-religionaires.