Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Yaya Kaïraba Kaba, a officiellement lancé ce mardi 21 mai 2025 un séminaire de formation destiné à une vingtaine d’avocats du Barreau de Guinée. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la consolidation de l’État de droit et de la lutte contre l’impunité.

Cette formation, qui se déroule sur trois jours, est centrée sur les techniques de traitement des crimes internationaux et s’inscrit dans la continuité des efforts judiciaires lancés par le gouvernement depuis l’ouverture du procès historique du 28 septembre 2009. C’est aussi un prolongement des démarches entreprises depuis le 28 septembre 2022, date à laquelle le Gouvernement de Transition a enclenché un tournant décisif dans la justice guinéenne.

Il convient de préciser qu’après des années de lenteurs judiciaires, le procès relatif aux événements tragiques du 28 septembre 2009 a pu se dérouler devant le Tribunal de Première Instance de Dixinn, délocalisé à la Cour d’Appel de Conakry à Kaloum. Il a conduit à un verdict en première instance, tandis que la procédure se poursuit en appel, parallèlement à une nouvelle phase impliquant cinq autres accusés.

Ce séminaire, organisé en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), a pour objectif de doter les avocats de Guinée des outils juridiques, techniques et éthiques nécessaires pour mener à bien la défense dans les procès pour crimes de masse, en conformité avec les standards internationaux.

Les thématiques abordées lors de cette session intensive de formation couvrent plusieurs aspects cruciaux du droit international pénal, notamment :

L’analyse des principales catégories de crimes internationaux, selon une approche juridictionnelle.

L’approfondissement des connaissances sur les formes de participation criminelle et les responsabilités individuelles en droit international pénal.

Le renforcement des compétences en gestion de la preuve et en analyse factuelle.

La maîtrise des principes comparés du traitement des crimes en Afrique de l’Ouest et centrale.

Le développement de stratégies de défense efficaces, respectueuses du droit à un procès équitable.

La sensibilisation aux droits des victimes, leur protection et aux normes éthiques applicables dans les procédures internationales.

Ce séminaire s’inscrit dans la volonté du Gouvernement guinéen de « garantir une justice effective, à la fois pour les victimes et pour les accusés », en veillant au respect des normes internationales et à l’indépendance du système judiciaire. Cette initiative marque également un pas important vers le renforcement de la profession d’avocat en Guinée, en lui offrant les moyens de jouer un rôle central dans les grands procès internationaux.

En agissant de la sorte, le gouvernement réaffirme son engagement à poser les jalons d’une justice indépendante, professionnelle et respectueuse des droits humains. Ce séminaire constitue ainsi un maillon essentiel dans la lutte contre l’impunité et la promotion d’un cadre judiciaire moderne et respectueux des standards internationaux.