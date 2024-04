Le lundi 15 avril 2024, la première session du cadre de concertation pour le partage des approches, outils et dispositifs de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales (ANAFIC) a été lancée à l’université Ahmadou Dieng de Labé. Cet événement a réuni de nombreux cadres venus des quatre coins du pays, marquant ainsi une étape cruciale dans la consolidation du développement local en Guinée.

La cérémonie a été lancée par le Secrétaire général du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Moustapha Kobèlè Keita, qui a souligné le rôle essentiel de l’ANAFIC dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de la décentralisation. Avec le soutien technique et financier de partenaires tels que la Banque mondiale et l’Agence française de développement (AFD), l’ANAFIC s’engage à prendre en compte les défis du changement climatique, de l’inclusion sociale et des questions de genre.

Dans son intervention, Moustapha Kobèlè Keita a annoncé des avancées significatives, notamment l’obtention d’un fonds de 500 mille dollars pour la prévention du processus d’accréditation au Fonds Vert pour le Climat. De plus, la signature d’un partenariat avec la FAO permettra à l’ANAFIC de contribuer à la gestion intégrée des paysages dégradés en Guinée forestière et dans la Haute Guinée, favorisant ainsi un système alimentaire durable et l’amélioration des conditions de vie dans treize communes réparties dans différentes régions administratives du pays.

Le Directeur général de l’ANAFIC, Sékou Mawa Touré, a souligné les objectifs de la session, mettant en lumière l’importance de la participation de tous les acteurs pour la mise en œuvre efficace des actions planifiées. Cette concertation, organisée en deux phases, vise à harmoniser les efforts des différents intervenants, des ministères sectoriels aux cadres de l’ANAFIC, en passant par les services techniques d’appui aux collectivités.

Il a affirmé que l’ANAFIC est le moteur du développement des collectivités, soulignant son rôle central dans la réforme engagée par l’État pour le financement transparent des collectivités locales. Il a également mis en avant l’importance du cadre de concertation pour partager la vision de l’ANAFIC et définir les perspectives pour l’année en cours.

Le gouverneur de la région administrative de Labé, le Colonel Soumah Robert, a exprimé sa confiance envers l’ANAFIC, soulignant les réalisations tangibles de l’agence dans les communes rurales et urbaines. Il a encouragé les bénéficiaires à tirer parti des infrastructures mises en place pour améliorer leurs conditions de vie.

Des perspectives encourageantes émergent également des discussions, comme l’a souligné Mme Keita Ciré Traoré, agent régional de suivi à l’antenne de Kindia. Elle a mis en avant les engagements pris envers les partenaires pour soutenir le développement des nouvelles communes et la mise en œuvre des activités planifiées.

Enfin, le chef d’antenne ANAFIC de N’zérékoré, Ehadj Sékou Traoré, a exprimé sa satisfaction quant aux nouvelles initiatives inclusives et aux projets prometteurs pour l’année 2024, notamment la Phase 2 du Projet d’Appui à la Gouvernance Locale (PAGL2), financée par la Banque Mondiale.

La session s’est clôturée le vendredi 19 avril dans un climat de collaboration et d’engagement, avec des participants émettant des suggestions pour faciliter le travail entre les cadres de l’ANAFIC et améliorer les conditions de travail.

Mohamed Sikhé Camara, Directeur général adjoint de l’ANAFIC, a exprimé, lors de la clôture de cette rencontre, sa gratitude envers tous les participants pour leur engagement et leur contribution à la réussite de la session.