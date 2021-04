«C’est regrettable qu’ils soient dans une situation de santé précaire…»

Cette réaction, est celle du président du parti Guinée Moderne. Thierno Yaya Diallo, qui s’exprimait sur l’état de santé de certains détenus politiques en prison notamment, le vice-président de l’UFDG, Ibrahima Chérif Bah.

D’abord, cet acteur politique membre de l’Alliance Nationale pour l’Alternance Démocratique (ANAD), s’est insurgé contre la détention prolongée de ces opposants au troisième mandat.

Publicité

«Nous avons des collègues aujourd’hui, qui sont détenus pour des raisons fallacieuses, et l’état de santé de ces détenus est grave. Pour des personnalités politiques, pour des cadres qui sont là pour proposer des solutions pour faire avancer ce pays, c’est vraiment inacceptable de les avoir en prison aussi longtemps que cela pour des raisons que les autorités ne peuvent pas justifier».

Thierno Yaya Diallo, qui est profondément préoccupé par les conditions de détention de ses collègues, plaide pour leurs libération.

«C’est vraiment regrettable qu’ils soient dans une situation de santé précaire et grave, pendant que l’État est en train de croiser les bras et les regardés. Nous interpellons ce gouvernement, de prendre ses responsabilités pour libérer ces citoyens guinéens, qu’ils aillent restés auprès de leurs familles. Et lorsqu’ils auront des preuves palpables de ce pourquoi ils les arrêtes, qu’ils nous montre ces preuves, ou si non qu’ils les libéres».