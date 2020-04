C’est pour protester disent-ils contre la mauvaise gestion du Covid-19 en Guinée que les responsables du Fndc ont appelé à une journée ville morte ce mardi 21 avril 2020 à Conakry.

À travers cette action, le Fndc montre aussi sa désapprobation face à la rentrée parlementaire des nouveaux députés à l’Assemblée Nationale.

Le président du parti Mouvement pour la Solidarité et le Développement (MSD) et également membre du front demande à ses pairs de changer de stratégies.

Selon Dr. Abdoulaye Diallo, les manifestations de rue et les opérations de journées ville morte n’ont eu aucun impact sur le déroulement du calendrier du pouvoir en place.

«Depuis 2007 nous faisons la même chose et cela n’a servi à rien. Dans les différentes réunions du Fndc auxquelles nous avons pris part, nous avons toujours demander à ce qu’on change de stratégie. Il faut qu’on cesse de faire plaire à la communauté internationale. Parce que tous les membres du Fndc, pour eux, dans leurs têtes c’est la communauté internationale c’est pas le peuple de Guinée. Nous notre position est très claire. La mouvance ne fait que mentir, et l’opposition ne fait qu’accepter le mensonge. Donc ils se complètent. C’est pourquoi nous nous disons pour le bonheur de la population guinéenne, il faut que et la mouvance, tous les gens qui ont servi la mouvance depuis l’indépendance, et tous les gens qui ont servi l’opposition depuis toujours, doivent passer la main. Ils ont montré leur limite. Tous ceux qui sont à l’opposition étaient tous à la mouvance hier. Mais ils n’ont pas une source d’inspiration pour gérer ce pays pour l’intérêt supérieur de la population guinéenne.» a-t-il déclaré

Par ailleurs, le patron du MSD affirme que les nouveaux députés de la nouvelle Assemblée nationale n’ont aucune légitimité aux yeux du peuple de Guinée.

«L’Assemblée nationale elle n’existe pas. Tous les députés qui sont là, ils n’ont jamais été élus. Donc ils n’ont aucune l’égalité, ils n’ont aucune légitimité.» conclut-il