Après une courte trêve, la Ligue 1 Guicopres a repris ce samedi 21 mars 2026 avec une affiche unique en ouverture de la 20e journée. Leader du championnat, le Horoya AC a assuré l’essentiel en s’imposant 2-0 face à l’ASFAG au centre sportif de Yorokoguiya.

Les Rouge et Blanc de Matam n’ont pas tardé à prendre les devants. Bien en place, ils ont ouvert le score dès la 16e minute grâce à Mohamed Conté, concrétisant ainsi leur domination en début de rencontre.

Au retour des vestiaires, le Horoya a poursuivi sur le même rythme et a définitivement fait le break à la 53e minute par l’intermédiaire d’Alya Touré, scellant ainsi une victoire logique.

Grâce à ce succès, le club de Matam consolide sa première place au classement avec désormais 45 points, affirmant un peu plus son statut de favori pour le titre.

La 20e journée se poursuivra ce dimanche avec une affiche très attendue : le derby de la Haute-Guinée entre le Milo FC et la SAG de Siguiri, prévu au stade M’Balou Mady Glao de Kankan à partir de 16h.