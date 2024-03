Le Premier ministre Bah Oury a reçu, mercredi 20 mars 2024, une délégation de l’Union européenne en Guinée conduite par Mme Jolita Pons. L’occasion a été pour l’hôte du chef de gouvernement de réaffirmer la volonté de son institution d’accompagner la transition guinéenne.

“L’Union européenne avait dit qu’elle accompagnerait le processus de transition, c’est toujours notre position, et nous menons déjà certains projets dans ce sens. Au fur et à mesure qu’on s’approche des échéances électorales et autres, on pourra apporter d’autres types de soutien pour accompagner le retour à l’ordre constitutionnel”, a laissé entendre l’ambassadrice de l’UE en Guinée.

Elle a également profité de cette rencontre avec le chef de gouvernement pour annoncer la prochaine visite à Conakry de la Directrice générale Afrique de l’Union Européenne chargée des Affaires extérieures.

Pour sa part, le Premier ministre Amadou Oury Bah a exposé en détail les orientations stratégiques du gouvernement pour aborder les chantiers prioritaires, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’éducation, de l’assainissement, des infrastructures et du suivi du chronogramme de la transition pour un retour apaisé à l’ordre constitutionnel dans une démarche inclusive.