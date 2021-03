A l’occasion de la première assemblée générale virtuelle qu’il a animé ce samedi 20 mars 2020, le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a invité ses compatriotes à se donner la main pour mettre fin ce qu’il qualifie de dictature d’Alpha Condé.

Cellou Dalein Diallo pense qu’il est temps de faire partir Alpha Condé qu’il accuse d’avoir mis la Guinée en danger. « Nous avons besoin de rassembler pour faire face à la dictature, pour mettre un terme à cette dictature. Et croyez moi mes collègues des autres partis politiques, l’UFDG est prête à former une coalition aussi large que possible de toutes les forces vives, société civile, partis politiques pour faire face à la dictature. On ne peut pas continuer comme ça. Le Guinéen souffre. Le clan s’enrichit. Il faut qu’on se mobilise pour sauver la démocratie. Alpha Condé est son clan se sont rendus compte que l’UFDG est une force politique redoutable. Alpha et son clan ont décidé d’affaiblir l’UFDG, nous leur disons qu’ils se trompent», a-t-il rassuré.

Depuis quelques semaines, le gouvernement guinéen à travers le ministère de la Ville, est en train de démolir certains encombrants de la ville de Conakry. Pour Cellou Dalein Diallo le Chef de l’État devait indemniser les victimes pour faire face à cette crise économique et sanitaire. «On dirait que le gouvernement est devenu fou».