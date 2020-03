Guinée: Alpha Condé s’adresse à la nation sur le scrutin du 22 mars 2020

A quelques heures du début du processus électoral en Guinée, le président de la république s’est adressé à la nation dans l’après-midi de ce samedi 21 mars 2020.

Dans une adresse de deux minutes, Alpha Condé a rassuré ses compatriotes mais aussi la communauté internationale que le vote se déroulera normalement et avec transparence dans toute l’étendue du territoire national malgré les heurts enregistrés ce samedi suite à l’appel du FNDC de manifester samedi et dimanche.

«Mes chers compatriotes, ce dimanche vous allez voter dans le calme et la sérénité j’en suis convaincu, votre choix sera déterminant pour l’avenir de notre pays et pour celui de tous nos frères, de nos sœurs de nos filles et fils. Vous avez le pouvoir de décider de la Guinée que vous voulez construire. Conformément aux principes fondamentaux de la démocratie, seuls les citoyens et citoyennes de Guinée peuvent décider » a introduit Alpha Condé.

Pour lui, les recommandations des experts internationaux ont été intégralement prises en compte : « la CEDEAO, l’UA et l’OIF ont fait des recommandations à travers des experts qui ont été intégralement prises en compte ».

« Les prochaines élections vont se dérouler dans la transparence, dans le respect absolu des règles démocratiques et des usages républicains » rassure Alpha Condé avant de féliciter la Commission électorale, « j’en profite pour remercier le travail de la CENI grâce aux experts envoyés par la CEDEAO, l’Union Africaine et l’Organisation Internationale de la Francophonie ».

Pour conclure, le chef de l’Etat explique : « ces élections sont capitales pour notre avenir, malgré les fausses informations et les mensonges de certains, je suis sûr que dans votre âme et conscience vous le savez. Notre Guinée va une fois de plus prendre en main son destin, c’est un moment historique. Je connais votre envie d’aller de l’avant. »

Signalons que la journée a été très mouvementée tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays après l’appel du FNDC de manifester les 21 et 22 mars.