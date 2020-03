Élections sous tensions en Guinée: la commission de l’U.A lance une invite aux acteurs politiques

À quelques heures du scrutin couplé, la Guinée enregistre déjà des manifestations dans plusieurs villes. Vue la tension qui prévaut, le président de la Commission de l’Union africaine a appelé les parties prenantes à trouver un consensus.

« Le président de la Commission invite instamment toutes les parties concernées à s’abstenir de toute action susceptible de compliquer davantage la situation actuelle »

Les élections législatives et référendaire (si elles auront lieu), se tiendront dans un climat de véritables tensions, selon les constats. Déjà, plusieurs opposants au référendum ont fait l’objet d’arrestation.

De l’autre côté, les membres du FNDC se montrent déterminés à empêcher la tenue de ce scrutin. Ce qui affiche le caractère « effrayant » du processus.

Chemin faisant, la Commission de l’Union africaine a lancé des invités au gouvernement et tous les acteurs politiques et sociaux à promouvoir un dialogue politique inclusif afin d’organiser les élections dans un climat apaisé et consensuel.

« A cette fin, l’Union africaine demeure disposée, en concertation avec la CEDEAO, à aider de toutes ses forces les acteurs guinéens à parvenir à un consensus politique sur les questions en jeu », indique un communiqué de circonstance de Moussa Faki Mahamat, en date de ce samedi 21 mars 2020.